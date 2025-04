Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: 42-jähriger Mann von Unbekannten niedergeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.04.2025, soll ein unbekannter Mann einen 42-jährigen Mann niedergeschlagen haben. Der 42-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Gegen 20.40 Uhr meldete ein Zeuge einen im Bereich der Blumenmühlgasse am Boden liegenden Mann, welcher im Gesicht bluten würde. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 42-Jährige gab an, dass ein unbekannter Mann ihm zuvor mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo man unter anderem einen Kieferbruch feststellte. Der unbekannte Mann kann nur vage beschrieben werden. Er sei etwa 18 Jahre alt gewesen und hatte lockige, schwarze Haare. Die Tat könnte sich in der Hammersteiner Straße zwischen der Einmündung zur Landstraße 134 und der Einmündung zur Waldeckstraße ereignet haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang dementsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

