Polizei Hagen

POL-HA: Garage aufgebrochen - Sommerreifen von Peugeot bestohlen

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (01.03.2025) stellte ein 55-Jähriger fest, dass seine Garage in der Dickenbruchstraße aufgebrochen worden war. Die Garage ist über die Straße An der Kohlenbahn befahrbar. Der Mann hatte in seiner Garage unter anderem Sommerreifen auf Alufelgen für einen Peugeot gelagert. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Garage und entwendeten die vier Sommerreifen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zum 01.03.2025, aber auch in den zwei Wochen zuvor, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dickenbruchstraße oder An der Kohlenbahn gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

