Polizei Hagen

POL-HA: Streitigkeiten und Ruhestörung - 48-Jähriger wegen aggressivem Verhalten in Gewahrsam genommen

Hagen-Eilpe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (01.03.2025) wurden Polizisten um 02:50 Uhr in die Sunderlohstraße gerufen. Nachbarn hatten wegen lauter Streitigkeiten und extrem lauter Musik aus einer Wohnung die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich bereits mehrere Nachbarn an ihren Fenstern. Aus einer Wohnung war laute Musik zu hören und ein stark alkoholisierter, aggressiver 48-Jähriger pöbelte herum. Der Mann schrie weiterhin lautstark, auch als die Polizisten bereits vor Ort waren. Die Beamten wiesen den Mann auf die Nachtruhe hin und forderten ihn auf, sich ruhig zu verhalten. Er verhielt sich weiterhin aggressiv. Aufgrund seiner Vorgeschichte, in der er bereits mehrfach durch Gewaltbereitschaft auffiel, beschlossen die Polizisten, ihn zur Durchsetzung der Nachtruhe und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Der Mann wies einen Alkoholwert von fast zwei Promille auf. Die Beamten legten eine Anzeige wegen Störung der Nachtruhe vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell