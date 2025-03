POL-HA: Betrunken mit E-Scooter unterwegs - 37-Jähriger missachtet rote Ampel und fährt in Schlangenlinien

Hagen (ots) - Ungebetene Gäste verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Kindertagesstätte (KiTa) in Hagen-Eilpe. In der Nacht von Donnerstag (27.02., 16:30 Uhr) auf Freitag (28.02.) brachen bislang unbekannte Täter eine auf der Gebäuderückseite gelegene Tür der KiTa auf. Eine Mitarbeiterin stellte am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr fest, dass im Büro der KiTa befindliche Schränke aufgebrochen und durchsucht worden waren. Aus den Schränken wurden mehrere Laptops und ...

