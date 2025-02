Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16. auf 17. Februar) kam es in der Posener Straße in der Nähe der Salzastraße zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Hierbei wurden an einem grünen Hyundai der Lack zerkratzt sowie zwei Dellen im Blech verursacht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/9420 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell