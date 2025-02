Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin in Jever

Jever (ots)

Am 17.02.2025, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Rahrdumer Straße (K332) in Jever zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin. Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer befuhr die Rahrdumer Straße in Fahrtrichtung Jever. Als er feststellte, dass er an der Baustellenzufahrt vorbeigefahren war, setzte er den Lkw zurück und erfasste dabei die hinter ihm die Fahrbahn querende 60 Jahre alte Fußgängerin.

Die Fußgängerin wurde dabei schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die K332 wurde kurzzeitig voll gesperrt.

