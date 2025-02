Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 14.02.-16.02.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bockhorn - Am Abend des 14.02.2025 befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Varel die Gartenstraße in Bockhorn als ihnen ein Kleinkraftrad/ Roller begegnete, dessen Fahrzeug-Führerin keinen Schutzhelm trug. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die 17-jährige, in Bockhorn lebende Fahrerin das führerscheinpflichtige Kraftfahrzeug führte, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Weiterhin wurden ihr Notwendigkeit und Nutzen der gesetzlichen Helmtrageverpflichtung erläutert.

Verkehrsunfallgeschehen

Verkehrsunfallflucht Varel - Am Freitagmittag beobachteten Zeugen, wie ein Transporter des Fabrikats Mercedes-Benz, Typ Sprinter, von einem Anliegergrundstück auf die Straße Schumacherweg abbog. Während des Abbiegevorganges kollidierte das Lieferfahrzeug mit einer Steinmauer. Der Beifahrer verließ daraufhin das Fahrzeug, um die herausgebrochenen Steine wieder in die beschädigte Mauerstelle einzusetzen. Anschließend setzten Fahrer und Beifahrer ihre Fahrt fort, ohne Maßnahmen zum Schadensausgleich getroffen zu haben. Durch die Zeugen konnte ein Kennzeichen abgelesen werden. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Varel - Am späten Samstagabend befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw Seat die B 437 aus Richtung Wesermarsch kommend in Richtung Varel. Im Bereich des Kreisverkehrs Tweehörnweg/ Haferkampstraße kam der Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Trotz dadurch entstandener Beschädigungen an der Ölwanne und an einem Vorderrad wurde die Fahrt zunächst fortgesetzt, dann jedoch in der Jadestraße beendet. Zwei männliche Insassen flüchteten, hielten sich jedoch im Nahbereich verborgen, so dass sie schließlich durch alarmierte Polizeibeamte festgestellt werden konnten. Die beiden 34- und 26-jährigen Männer, die ihren Wohnsitz vorübergehend in Varel genommen haben, standen unter Alkoholeinfluss. Da die Fahrereigenschaft zunächst von keiner der Personen eingeräumt wurde, wurde unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft bei beiden eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Polizei Varel ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die durch die beschädigte Ölwanne hinterbliebene Ölspur auf den nach dem Verkehrsunfall befahrenen Straßen musste durch einen Mitarbeiter der städtischen Baubetriebe abgesichert und der Fahrbahnbelag am Sonntag durch ein Spezialunternehmen aufwändig gereinigt werden.

Varel - Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 15:20 bis 16:30 Uhr, wurde ein auf dem Kundenparkplatz des Einrichtungshauses an der Altjührdener Straße parkender Pkw VW Golf VII, Farbe blau, aus dem Zulassungsbezirk Friesland, am hinteren Stoßfänger unfallbeschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Zetel - Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein 46-jähriger Mann aus Großefehn mit einem Pick-Up Ford des Typs Ranger die Bundesstraße 437 in Ruttel aus Richtung Wittmund kommend in Richtung Neuenburg. In Höhe der Bundeswehr-Liegenschaft kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und streifte dort einen Baum. Der Fahrzeug-Führer und dessen 11-jähriger, auf dem Beifahrersitz befindlicher, Sohn zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug nahm auch der Baum Schaden.

Zetel - Am Samstagabend befuhr eine 48-jährige Fahrzeug-Führerin aus Bockhorn mit ihrem Pkw Dacia die B 437 aus Bockhorn kommend in westliche Richtung. In Neuenburg beabsichtigte sie, nach links in die Straße Am Markt abzubiegen. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Mann aus Zetel mit seinem Pkw Skoda, welcher die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fahrerin des Pkw Skoda und ihr 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung Varel - Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Varel eine Fahrzeug-Führerin, die mit einem Pkw VW Golf auf der Mühlenteichstraße unterwegs war. Dabei ergaben sich Hinweise auf Cannabiskonsum am Vorabend. Ein Urindrogenvortest erhärtete den Verdacht. Es folgten Blutprobenentnahme und Weiterfahrtuntersagung. Gegen die 22-jährige Frau aus Bockhorn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zetel - Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei auf einen 27-jährigen Fahrzeug-Führer aufmerksam, welcher mit seinem Pkw VW Golf auf der Jakob-Borchers-Straße unterwegs war und unterzog den Fahrer einer Kontrolle. Im Rahmen dieser ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Cannabis. Ein Urindrogenvortest erhärtete den bestehenden Verdacht. Es folgten Blutprobenentnahme und Weiterfahrtuntersagung. Gegen den Mann aus Zetel wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell