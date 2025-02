Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 14.-16.02.2025

Jever

Verkehrsunfall mit Pannenfahrzeug auf der B210 Jever

Am 14.02.2025, gegen 22:38 Uhr, blieb eine 48-jährige Frau mit ihrem Pkw aufgrund einer Panne auf der B210 zwischen liegen. In dem Fahrzeug befanden sich zudem ein 16-jähriger Insasse auf dem Beifahrersitz sowie eine 16-jährige Insassin auf der Rückbank.

Ein 24-Jähriger, welcher die B210 mit seinem Pkw in gleicher Richtung befuhr, erkannte das liegengebliebene, durch Warneinrichtungen abgesicherte Fahrzeug zu spät.

Es kam zur Kollision zwischen den Pkw.

Glücklicherweise wurden bei dem Zusammenstoß keine Menschen verletzt.

Die Zu- und Abfahrt B210 Jever-Zentrum wurde in Fahrtrichtung Wilhelmshaven für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt.

Schortens

Körperverletzungen bei Diskothek in der Schooster Straße in Schortens

In der Nacht vom 14.02.2025 auf den 15.02.2025 kam es zu zwei Körperverletzungen bei einer Diskothek an der Schooster Straße in Schortens.

Am 15.02.2025, gegen 03:31 Uhr, kam es auf der Tanzfläche der Diskothek zu zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Besuchern der Diskothek. Diese gipfelten in einen körperlichen Angriff, in welchem der Beschuldigte dem 22-jährigen männlichen Opfer mit der Faust in das Gesicht schlug. Das Opfer zog sich dabei eine blutende Verletzung zu. Der Täter flüchtete anschließend fußläufig aus der Diskothek in Richtung Eilkstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - ca. 175 cm groß - "südländisches Aussehen" - graues T-Shirt mit Aufdruck auf dem Rücken - Jeanshose - Kinn- und Oberlippenbart - schwarzes Haupthaar

Am 15.02.2025, gegen 05:08 Uhr, kam es im Außenbereich vor der Diskothek zu einer weiteren Körperverletzung. Hier wurde das 31-jährige, männliche Opfer unvermittelt von dem Täter angesprochen, woraufhin der Täter ihm ebenso plötzlich mehrere Faustschläge in das Gesicht versetzte. Auch ein umstehender, 29-jähriger Mann wurde anschließend von dem Angreifer geschlagen, wodurch er sich eine blutende Verletzung zuzog.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - schwarzes, gelocktes Haupthaar - 3-Tage-Bart - schwarze Bekleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Sachverhalten haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Sande

Kraftstoffdiebstähle aus Lkw im Gewerbegebiet in Sande

An den Wochenenden vom 03.01.-06.01.2025 und vom 07.02.-10.02.2025 wurden aus zwei Lkw im Gewerbegebiet in Sande Kraftstoff entwendet.

Die Fahrzeuge waren auf einem Firmengelände am Elektronikring geparkt. Dort verschafften sich unbekannte Täter Zugriff auf die Tanks und entwendeten eine größere Menge Kraftstoff.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Wangerland

Verkehrsunfall mit sechs Verletzten im Wangerland

Am 14.02.2025, gegen 07:46 Uhr, kam es an der Kreuzung der L808 und K281 bei Wegshörne im Wangerland zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Die 24-jährige Führerin eines Pkw bog von der K281 auf die L808 ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 56-jährigen, welcher die L808 mit seinem Pkw befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Pkw. Dabei wurden die 24-jährige, sowie ihre 4 Mitfahrer und auch der 56-Jährige leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben sie leicht verletzt.

An beiden Pkw entstanden wirtschaftliche Totalschäden, woraufhin sie abgeschleppt werden mussten.

Neben der Polizei aus Jever und Hohenkirchen, waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hohenkirchen, Neugarmsiel und Tettens sowie der Rettungsdienste des Landkreis Friesland und Landkreis Wittmund vor Ort im Einsatz.

Die L808 und die K281 wurden die Dauer von ca. zweieinhalb Stunden gesperrt.

