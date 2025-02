Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zimmerbrand in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 16.02.2025, um 13:56 Uhr, wurde ein Zimmerbrand in der Marienburger Straße in Wilhelmshaven gemeldet. In der Wohnung soll es aufgrund einer nicht bestimmungsgemäßen Entzündung einer Zigarette mittels eines Elektrogerätes zu einer Explosion des Gerätes gekommen sein.

Der 73-jährige Wohnungsmieter konnte eigenständig die Wohnung verlassen und wurde mit Verletzungen im Beinbereich in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

In der Wohnung lagernder Unrat geriet durch die entstandene Flamme ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Die spezialisierten Brandermittler der Polizei Wilhelmshaven haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell