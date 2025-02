POL-WHV: Sachbeschädigung in einer Kindertagesstätte in Schortens

Schortens (ots) - Am 17.02.2025, um 08:26 Uhr, lief ein 15-jähriges Mädchen die Helgolandstraße in Schortens entlang, von der Jeverschen Straße kommend, in Richtung Süden. An der Kreuzung Helgolandstraße / Borkumer Straße überquerte sie die Borkumer Straße. Dabei sah sie von rechts einen Pkw herannahen. Trotz Blickkontakt untereinander wurde sie am rechten Arm vom Pkw gestreift, wobei sie leicht verletzt wurde. ...

mehr