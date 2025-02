Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Schortens

Schortens (ots)

Am 17.02.2025, um 08:26 Uhr, lief ein 15-jähriges Mädchen die Helgolandstraße in Schortens entlang, von der Jeverschen Straße kommend, in Richtung Süden. An der Kreuzung Helgolandstraße / Borkumer Straße überquerte sie die Borkumer Straße. Dabei sah sie von rechts einen Pkw herannahen. Trotz Blickkontakt untereinander wurde sie am rechten Arm vom Pkw gestreift, wobei sie leicht verletzt wurde.

Der Pkw-Führer hielt kurz an, schaute sich nach der jungen Frau um und setzte dann seine Fahrt auf der Borkumer Straße fort.

Der Pkw-Führer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - zwischen 70 und 80 Jahre alt - Brille - grauer Vollbart - weiß-graues Haupthaar

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell