Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zweiter Einbruch in Pkw am Waldfriedhof binnen weniger Tage

Hemer (ots)

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage wurde am Waldfriedhof am Stiller Weg in einen Pkw eingebrochen. Am Mittwoch zwischen 11.15 und 11.45 Uhr parkte eine Frau ihren weißen Volvo XC40 an der Straße, um den Waldfriedhof zu besuchen. Als sie zurückkehrte, war eine Scheibe eingeschlagen und ihre Handtasche mitsamt iPhone, AirPods und Ausweisen weg. Am Sonntag war es einer anderen Frau an derselben Stelle genauso gegangen: Eine halbe Stunde unterwegs, Scheibe kaputt, Handtasche weg. Die Polizei rät, auch bei kurzen Abwesenheiten keine Wertsachen im Fahrzeug liegenzulassen - nicht vermeintlich versteckt und erst nicht offen von außen sichtbar. Ein Wagen ist kein Tresor und Diebe kennen die üblichen Verstecke! Zu dem materiellen Verlust kommen Ärger und Aufwand, in die Werkstatt zu fahren und Ausweise, Führerschein und Bankkarten neu zu beantragen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Eine 83-jährige Hemeranerin hat am Mittwoch nach einer mutmaßlichen Begegnung mit Taschendieben immerhin ihre Geldbörse zurückbekommen. Die Frau hatte am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Sparkasse an der Hauptstraße Kontoauszüge geholt und ging dann über Poststraße und Stephanstraße zu einem Discounter. Noch vor dem Betreten des Marktes fiel ihr auf, dass die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche steckte. Kaum eine Stunde später entdeckte ein Finder die Geldbörse auf der Stephanstraße und lieferte sie auf der Polizeiwache ab. Als die Seniorin dort eintraf, um Anzeige zu erstatteten, konnten ihr die Beamten das Portemonnaie zurückgeben. Es fehlte nur das Geld.

Binnen weniger Tage wurden im Keller eines Hauses an der Berliner Straße mehrmals Kabel von Waschmaschinen durchgeschnitten. Am vergangenen Freitagmorgen riss ein Unbekannter die Haustür aus dem Rahmen und schnitt im Keller ein Stromkabel durch. Am Mittwoch lag das nächste durchtrennte Stromkabel auf dem Boden. Die Betroffenen erstatteten Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell