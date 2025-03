Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kita-Büro

Schalksmühle (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in den DRK-Kindergarten im Löh eingebrochen. Als die erste Mitarbeiterin am Mittwochmorgen eintraf, fand sie eine aufgebrochene Seiteneingangstür. Diese führt jedoch nur in ein Büro. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 02353/9199-0. (cris)

