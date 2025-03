POL-MK: Automat beschädigt

Plettenberg (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 5-17 Uhr über eine Balkontür in eine Wohnung am Nockenweg eingedrungen. Sie durchwühlten die Wohnung, zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

