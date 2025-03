Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher aktiv

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 5-17 Uhr über eine Balkontür in eine Wohnung am Nockenweg eingedrungen. Sie durchwühlten die Wohnung, zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. (lubo)

