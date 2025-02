Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Hoher Besuch bei der Feuerwehr Langenfeld

Langenfeld (ots)

Die Kinderfeuerwehren aus Langenfeld und Monheim haben am vergangenen Samstag eine fröhliche Karnevalsfeier in der festlich geschmückten Fahrzeughalle der Hauptfeuer- und Rettungswache auf der Lindberghstraße veranstaltet. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und bot den jungen Feuerwehrmitgliedern eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam zu feiern. Ein besonderes Highlight der Feier war der Auftritt des Langenfelder Kinderprinzenpaares, Lukas der I. und Claire die I. Sie traten zusammen mit ihren Pagen, Louis und Alexis, auf und begeisterten das Publikum mit mitreißenden Liedern und lebhaften Tänzen. Die Kinder waren sichtlich begeistert und sangen und tanzten begeistert mit. Auch ein Tanzcorps durfte bei dieser Veranstaltung nicht fehlen. Hier präsentierte sich das Kölner Kinder- und Jugendtanzcorps "Echte Fründe" der Flittarder Karnevalsgesellschaft von 1934 e.V. Das Tanzcorps präsentierte mehrere beeindruckende Tänze, die die karnevalistische Stimmung noch weiter anheizte. Natürlich waren auch die erwachsenen Tollitäten dabei. Die Langenfelder Prinzen Holger der I. und Manuel der I. von der Prinzengarde Langenfeld feierten gemeinsam mit den Kindern und sorgten für eine ausgelassene Atmosphäre voller Gesang und Tanz. Sie wurden von Mitgliedern des Langenfelder Festkomitees sowie einer großen Abordnung aller Karnevalsvereine begleitet, was die Feier zu einem noch größeren Ereignis machte.

Aktuell sind in der Langenfelder Kinderfeuerwehr 21 Mädchen und Jungen aktiv, während in der Nachbarstadt Monheim am Rhein 15 Kinder Teil der Feuerwehrgemeinschaft sind. Diese Veranstaltung hat nicht nur den Zusammenhalt der Kinder gefördert, sondern auch die Freude am Karneval und an der Feuerwehrarbeit in der Region gestärkt.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell