FW-Langenfeld: unklarer Brandgeruch

Langenfeld (ots)

Am 02.01. wurde die Feuerwehr Langenfeld gegen 21 Uhr 30 zu einem Wohnungsbrand auf die Rheindorfer Straße alarmiert. Von dort wurde ein unklarer Brandgeruch gemeldet.

Umgehend wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache, der Löschzug Stadtmitte und die Löscheinheit Reusrath sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort eingetroffen, konnte durch einen Trupp der Feuerwehr eine Person aus der Brandwohnung gerettet werden. In der betroffenen Wohnung brannten Einrichtungsgegenstände. Da der Flur des Gebäudes verraucht war, wurden aus dem Dachgeschoss eine Person mittels einer sogenannten Fluchthaube und eine Person über die Drehleiter gerettet. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich entweder schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen oder konnten in den Wohnungen verbleiben.

Nachdem alle Personen gerettet waren, wurde das Feuer schnell mit einem Kleinlöschgerät gelöscht. Im Anschluss daran, wurde die Brandwohnung sowie der Flur mit einem Überdrucklüfter von Brandrauch befreit.

Eine Person wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Zur Schadensursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell