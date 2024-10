Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Nicht alltäglicher Unfall in der Baustelle

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am 23.10.2024 um 9:09 Uhr auf die BAB 59 in Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert. Dort war es im Baustellenbereich zu einem allein Unfall mit einem Sattelschlepper gekommen. Augenscheinlich übersah der LKW-Fahrer eine ausgehobene Grube in der Asphaltdecke. Das Fahrzeug schlug aus voller Fahrt in das circa 30-40 cm tiefe Loch und riss sich dabei mehrerer Achsen, sowie tragende Elemente an der Zugmaschine und dem Auflieger ab. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der eintreffende Rettungsdienst kümmerte sich um den leicht Verletzten und transportierte ihn im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Austretende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut und aufgenommen. Umliegende Kanaleinläufe wurden vorsorglich gesichert damit keine weiteren Schadstoffe in die Umwelt gelangen konnten. Um 10:11 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehr für beendet erklärt werden. Insgesamt war die Wehr mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell