Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Garage im Vollbrand

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Montagabend, den 02.12.2024 um 17:44 Uhr zu einem Garagenbrand auf den Lärchenweg in Langenfeld Berghausen alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand die Garage in der engen Wohnbebauung bereits im Vollbrand. Die angrenzende Doppelhaushälfte war bereits geräumt, alle Bewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Umgehend wurde ein umfangreicher Löschangriff von der Vorder- und Rückseite durchgeführt. Hier kamen drei C-Hohlstrahlrohre im Außenangriff und ein C-Hohlstrahlrohr im Innenangriff zum Einsatz. Die Feuerwehr verhinderte so ein übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus. Bei den Löscharbeiten sind aus der Garage fünf Gasflaschen geborgen und anschließend abgekühlt worden. Abschließend wurden Überdruckbelüftungs-maßnahmen zur Entrauchung und Senkung der CO-Konzentration durchgeführt. Der Grundschutz auf der Hauptfeuer- und Rettungswache wurde durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Stadtgebiet sichergestellt. Eingesetzt waren die Kräfte der Hauptamtlichen Wache mit dem Rettungsdienst und alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Langenfeld, mit insgesamt ca. 60 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen. Das letzte Fahrzeug konnte nach drei Stunden die Einsatzstelle verlassen. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Langenfeld leider keine Angaben machen. Zur Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet.

