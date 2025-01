Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Wohnungsbrand auf der Industriestraße

Langenfeld (ots)

Am 06. Januar 2025 wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem Wohnungsbrand auf der Industriestraße alarmiert. Laut Meldung stand eine Wohnung in Vollbrand und es war Menschenleben in Gefahr.

Aufgrund der Meldung wurden umgehend die hauptamtliche Wache, der Löschzug 2 sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einem Zimmer zu einem Vollbrand gekommen war. Entgegen der ersten Meldung befand sich aber kein Bewohner in der Wohnung. Aufgrund dessen konnten die Einsatzkräfte umgehend mit den Löschmaßnahmen beginnen. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude vor und konnte das Feuer sehr schnell löschen. Ein zweiter Trupp, der von der Rückseite in das Gebäude vorgehen sollte, kam nicht mehr in den Einsatz. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Gebäude mittels Lüftungsmaßnahmen von Rauch befreit.

Die Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Zur Höhe des Schadens und der Ursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell