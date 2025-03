Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrolle an den Umleitungsstrecken zur A 45 Sauerlandlinie

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei führte am Dienstag wieder eine Großkontrolle des Durchgangsverkehrs in Lüdenscheid durch und postierte sich an den offiziellen und inoffiziellen Umleitungsstrecken zur gesperrten A 45 Sauerlandlinie.

Die Polizeibeamten kontrollierten 116 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen sowie 90 andere Fahrzeuge. 24 Führer von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen mussten drehen und Bußgelder bezahlen. Darunter waren 21 Fahrzeuge mit ausländischer Zulassung.

Bei zwölf Fahrzeugen über 3,5 Tonnen stellten die Beamten technische Mängel fest. Bei fünf Fahrzeugen waren die Mängel so gravierend, dass sie stillgelegt werden mussten. In vier Fällen bemängelten die Polizeibeamten die unzureichende Ladungssicherung. Drei Fahrer verstießen gegen Kreislaufwirtschaftsgesetz oder Gewerbeordnung

Neben dem Schwerlastverkehr kontrollierte die Polizei auch wieder die eigentlich für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrten "Anlieger-frei"-Strecken. Hier stellten sie 67 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot fest.

Vier Fahrer unterzogen sich einem Alkoholtest. Alle Tests fielen negativ aus. Bei einem Fahrer besteht der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss. Vier Fahrzeuge waren nicht versichert oder zugelassen.

Nicht nur die Durchfahrt als solche, sondern auch die gefahrene Geschwindigkeit bleibt problematisch. Deshalb überwachten parallel auch Radarwagen der Polizei der Polizei den Verkehr und stellten 78 Verstöße fest:

Messstelle Talstraße, 7.45 bis 12.30 Uhr

Art der Messung: ESO

Gemessene Fahrzeuge 2990

Verwarngeldbereich 40

Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3

Anzahl der Fahrverbote 0

Höchster Messwert 99 km/h bei erlaubten 70 km/h

geschlossener Ortschaft

Fahrzeugart Pkw

Zulassungsbehörde MK.

Messstelle L 692, 7.50 bis 11.15 Uhr

Art der Messung: Radar

Gemessene Fahrzeuge 1247

Verwarngeldbereich 28

Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7

Anzahl der Fahrverbote 0

Höchster Messwert 56 km/h bei erlaubten 30 km/h

geschlossener Ortschaft

Fahrzeugart Lkw

Zulassungsbehörde Litauen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell