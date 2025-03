Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baustellen-Toiletten brennen - Schilder besprüht

Altena (ots)

Am Dienstag haben am Anfang der Rahmedestraße zwei Baustellen-Toiletten gebrannt. Kurz vor 6 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu der Baustelle auf dem Gelände der ehemaligen Sparkasse aus. Eine Toilette brannte komplett aus, die andere wurde angeschmort. Außerdem beschädigte das Feuer ein Kabel. Ein Zeuge beobachtete um 5.50 Uhr eine blonde Frau, die in der offenen Toilette stand. Davor parkte ein silberner Kleinwagen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes beobachteten am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr im Vorbeifahren einen Mann auf der Fritz-Berg-Brücke, der eine Laterne mit blauer Farbe ansprühte. Wie sie feststellten, wurden mehrere Laternen und ein Schild besprüht. Die Mitarbeiter der Stadt nahmen den Mann mit zur Polizeiwache. Der 61-jährige Altenaer machte nur verwirrte Angaben. Das Ordnungsamt veranlasste eine Zwangseinweisung nach dem Psych-KG. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell