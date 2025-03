Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtliche Suchaktion - Polizeibeamtin verletzt

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Eine Polizeibeamtin wurde heute Nacht bei einem Einsatz im Ortsteil Obstfelder Stall/Schmalsgotte verletzt. Gegen 1.20 Uhr lief ein offenbar verwirrter Mann in Unterhose über den Meisenweg und bat um einen Arzt. Die Polizei machte sich auf die Suche und entdeckte ihn. Doch der Mann flüchtete. Die Polizei weitete die Suche aus und zog weitere Streifenwagen zusammen. Kurz vor 2.30 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte ihn Am Hardtkopf. Der vermutlich unter Drogen stehende Mann wurde in einen Rettungswagen gebracht und auf der Trage festgeschnallt. Das ließ er zunächst mit sich machen. Doch plötzlich wurde er aggressiv und riss er sich los. Eine Polizeibeamtin bekam einen Tritt gegen den Kopf. Mit vereinten Kräften konnte der 37-jährige Nachrodter fixiert werden. Die Polizeibeamtin wurde in einem zweiten Rettungswagen behandelt. Sie verblieb im Dienst. Das Ordnungsamt veranlasste eine Zwangseinweisung. Zwei Streifenwagen begleiteten den Transport. Der 37-Jährige bekam eine Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Einsatzende: 5.13 Uhr. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell