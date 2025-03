Lüdenscheid (ots) - Die Polizei führte am Dienstag wieder eine Großkontrolle des Durchgangsverkehrs in Lüdenscheid durch und postierte sich an den offiziellen und inoffiziellen Umleitungsstrecken zur gesperrten A 45 Sauerlandlinie. Die Polizeibeamten kontrollierten 116 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen sowie 90 andere Fahrzeuge. 24 ...

mehr