Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall mit Totalschaden nach Schwindelanfall

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Totalschaden kam es am Montag gegen 17:00 Uhr auf der B9. Eine 64-jährige PKW-Fahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Germersheim unterwegs, als sie plötzlich in Höhe Speyer West einen Schwindelanfall erlitt. In der Folge bremste die in Italien wohnhafte Frau ihren Wagen ab, wodurch ihr ein dahinterfahrender 61-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auffuhr. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell