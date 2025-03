POL-PDLU: Speyer - Fahrrad entwendet - Eigentümer gesucht

Speyer (ots) - Am frühen Samstagabend fiel einer Streife in der Hafenstraße in Speyer ein E-Scooter auf, welcher mit einem nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Folge den Polizeibeamten beim 38-jährigen Fahrer Anzeichen für einen Einfluss von Betäubungsmitteln auffielen. Der Verdacht bestätigte sich im Rahmen eines Drogenvortests, welcher ...

mehr