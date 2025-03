Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrzeug ohne Kennzeichen kontrolliert - diverse Anzeigen gegen Fahrer

Speyer (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen halb zwei, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Schwerdstraße. Dieser kam den eingesetzten Beamten zunächst ohne Kennzeichen in der Landauer Straße entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden die Kennzeichen im Kofferraum des Fahrzeugs aufgefunden. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen, beide 21-Jahre alt, besetzt. Bei dem Fahrer wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt, weshalb ihm später auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass sich das Fahrzeug zuvor auf einem Tankstellengelände in der Landauer Straße befunden hatte und die Insassen vermutlich einen Tankbetrug begehen wollten, dabei jedoch durch Mitarbeiter gestört wurden und anschließend von der Tankstelle wegfuhren. Außerdem wurde ermittelt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen die beiden Fahrzeuginsassen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tankbetrugs eingeleitet. Außerdem wurden gegen den 21-jährigen Fahrer Verfahren wegen Kennzeichnmissbrauchs, Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, wurden die beiden Männer wieder von Dienststelle entlassen.

