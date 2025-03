POL-MK: Diebe und Betrüger

Kierspe (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich in der Nacht auf Mittwoch zwischen 3-4 Uhr an der Öffnung eines Snackautomaten an der Otto-Ruhe-Straße. Sie versuchten, ihn mit einem Werkzeug aufzubrechen, scheiterten jedoch mit ihrem Versuch. Nun ermittelt die Kripo und sucht Zeugen zum Vorfall. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

