Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Defibrillator von Vereinsheim entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 24.04.2025, 17.30 Uhr bis Freitag, 25.04.2025, 09.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen Defibrillator, welcher an der Außenwand eines Vereinsheimes in der Bachtalstraße angebracht war. Zudem wurden wohl Eier auf dem Vereinsgelände herumgeworfen. Es sei kein Sachschaden entstanden. Der Diebstahlschaden des Defibrillators wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

