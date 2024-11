Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei nimmt drei mutmaßliche Betrüger fest

Trier/Wittlich (ots)

Nach vorangegangenen Ermittlungen der Kriminalpolizei Wittlich und Trier konnten am 30. Oktober 2024 drei mutmaßliche Betrüger bei dem Versuch eines sogenannten "Wash-Wash-Tricks" im Landkreis Trier-Saarburg festgenommen werden.

Die Tatverdächtigen nahmen hierbei Kontakt zu dem von ihnen auserkorenen Opfer auf, das eine Immobilie zum Verkauf inseriert hatte. Ihm gegenüber gaben sie sich als seriöse und wohlhabende Kaufinteressenten aus. Zur Untermauerung ihres Vermögens und der Ernsthaftigkeit ihrer Offerte führten die Tatverdächtigen bei der vereinbarten Hausbesichtigung mehrere Tresore mit sich, in denen sich angeblich eine hohe Summe Bargeld zum Hauskauf befinden sollte. Diese Einlagen seien besonders gegen Diebstahl gesichert und könnten nur unter Einsatz einer kleineren Summe Bargeld sowie unter Zugabe diverser Pulver und Flüssigkeiten "entpuppt" werden (Wash-Wash-Trick). Zum Beweis der Funktionalität dieser Sicherung "entpuppten" die Tatverdächtigen im Beisein des Geschädigten einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus einem der Tresore und überließen diesen dem Geschädigten als Anzahlung für die inserierte Immobilie. Dabei handelte es sich um echtes Geld, womit dem Geschädigten glaubhaft gemacht werden sollte, dass die Sicherungstechnik tatsächlich funktioniert.

Im nächsten Schritt suggerierten die Betrüger dem Geschädigten dann, dass sie selbst aus verschiedensten Gründen nicht mehr über ausreichend eigenes Bargeld verfügten, um an die restlichen Einlagen in den Tresoren zu gelangen. Man bat sodann den Geschädigten, eine größere Summe eigenen Geldes zur Verfügung zu stellen, um an die Guthaben aus den Tresorgen zu gelangen. Damit wollten die vorgeblichen Interessenten letztlich den Kaufpreis für die inserierte Immobilie bezahlen.

Das vermeintliche Opfer erkannte jedoch den Betrugsversuch und wandte sich rechtzeitig an die Polizei. In enger Abstimmung mit den Ermittlern ging der Immobilienbesitzer zum Schein weiterhin auf das Vorhaben der Betrüger ein und stellte in Aussicht, das zum "Entpuppen" der Tresoreinlagen erforderliche eigene Bargeld beizusteuern.

Bei einem vereinbarten Folgetreffen zwischen dem Verkäufer und den Tatverdächtigen wurden letztlich drei Männer im Alter von 32, 43 und 57 Jahren festgenommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte die Polizei mehrere der in Rede stehenden, jedoch mit Falschgeld gefüllten Tresore sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde gegen die drei Beschuldigten durch das Amtsgericht Trier die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell