Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2025, zu einer Festnahme nach einem räuberischem Diebstahl auf einem Tankstellengelände in Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Am Ostermontag, den 21.04.2025, kam es gegen 22:00 Uhr im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Heilbronner Oststraße zu einem Diebstahlsdelikt. Eine 32-jährige Ukrainerin steht im Verdacht, mehrere Artikel aus dem Tankstellenshop in ihre Handtasche eingesteckt und in Zueignungsabsicht anschließend das Geschäft verlassen zu haben. Hierbei wurde die Frau von einer Angestellten beobachtet und bis zu ihrem auf dem Tankstellengelände abgestellten Pkw verfolgt. Am Auto wurde die 32-Jährige auf ihr Fehlverhalten angesprochen und es kam zu einem Gerangel zwischen ihr und der Angestellten, wobei die Beschäftigte der Tankstelle leicht verletzt wurde. Die männliche Begleitung und der mutmaßliche Komplize der Tatverdächtigen, ein 38-jähriger Ukrainer, begab sich ebenfalls zum Pkw. Anschließend fuhren beide Tatverdächtigen mit ihrem Diebesgut davon. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnten beide Verdächtige in der Mönchseestraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Das vermeintliche Diebesgut konnte hierbei im Fahrzeug aufgefunden werden. Neben dem Vorwurf des räuberischen Diebstahls steht der Mann auch im Verdacht, unter der Beeinflussung von Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. An seinem zur Tatzeit genutzten Pkw konnten frische Unfallschäden festgestellt werden, welche mit den Schäden eines anderen Fahrzeugs korrespondierten. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von über 4 Promille. Die Festgenommenen wurden am Tag nach der Tat einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurden der Mann und die Frau in zwei unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt.

