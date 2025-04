Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sprayer unterwegs & Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Vandalismus an Schule - Polizei sucht Zeugen Mehrere, anatomisch nicht ganz korrekte Darstellungen eines männlichen Geschlechtsteils hinterließen Sprayer über die Osterfeiertage an einer Schule in Osterburken. Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag begaben sich die Unbekannten auf das Schulgelände in der Galgensteige, versuchten Paletten-Möbel und Dachlatten zu verbrennen und hinterließen Schmierereien auf den Hauswänden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 500 Euro. Zeugen, die über die Osterfeiertage verdächtige Beobachtungen rund um das Schulgelände machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

B27/ Mosbach: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht Nachdem der Fahrer einer grauen Mercedes E-Klasse vor anderthalb Wochen in Mosbach mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete, sucht die Polizei nun nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Der 22-Jährige fuhr am Sonntag, den 13.04.2025, gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 B auf der Strecke zwischen der Filiale einer großen Supermarktkette und einem Fast-Food-Restaurant mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Mosbacher Stadtmitte. Hier überholte der Mercedes im einspurigen Bereich ein Fahrzeug über die Sperrfläche, überholte im Anschluss mehrere weitere Fahrzeuge auf der rechten Seite und schlängelte sich schließlich mit riskanten Fahrmanövern durch die weiteren, vorausfahrenden Autos. Dabei sollen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Zeugen, denen am Palmsonntag der graue Mercedes auffiel oder die von dessen Fahrmanövern gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell