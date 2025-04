POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: PKW durchbricht Friedhofshecke, Unfallflucht, B39 nach Unfall gesperrt & Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht

Polizeipräsidium Heilbronn

Eberstadt: Gas und Bremse verwechselt

Vermutlich weil eine ältere Frau am Mittwochvormittag an ihrem Fahrzeug Gas und Bremse verwechselte, kam es in Eberstadt zu einem Verkehrsunfall. Die Dame wollte ihren Wagen gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abstellen, als sie anstatt auf die Bremse aufs Gas drückte. Der Wagen beschleunigte daraufhin, durchbrach die Hecke des Friedhofs und gelangte so auf das Gelände der Begräbnisstätte. Als die Fahrerin mit ihrem Auto das Friedhofsgelände durch ein Eingangstor verließ, streifte und beschädigte sie auch dieses. Als sie im Anschluss den Rückwärtsgang einlegte, kollidierte sie mit einem Steinpfeiler und dem Schild des Friedhofs. Glücklicherweise wurden weder die Seniorin noch weitere Personen bei dem Unfall verletzt. Zur Höhe der entstandenen Schäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Heilbronn: Rollerfahrer verursacht Unfall und haut ab

In Heilbronn-Sontheim kam es am Mittwochmittag zum Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Dacia. Der Dacia-Lenker fuhr gegen 12 Uhr auf der Kreuzäckerstraße in Richtung der Sontheimer Straße, als auf Höhe der Hausnummer 15 ein Unbekannter mit seinem Roller aus einer Parkbucht auf die Straße fuhr und dabei mit dem vorbeifahrenden Wagen kollidierte. Anstatt anzuhalten und fuhr der Roller-Fahrer einfach weiter und bog schließlich in die Bottwarbahnstraße ab, wo sich seine Spur verlor. Am Dacia entstanden Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro an der hinteren, rechten Fahrzeugseite. Zeugen die den Zusammenstoß beobachten konnten oder Hinweise auf den Roller oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

B39/ Kirchardt: Bundesstraße nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Kirchardt, ging auf der Bundesstraße 39 für zweieinhalb Stunden gar nichts mehr. Eine 70-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem VW von Bad Rappenau-Fürfeld in Richtung Kirchardt. Kurz nach dem Ortsausgang von Fürfeld geriet die Frau aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Audi eines 66-Jährigen. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls abgewiesen, schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Der VW drehte sich nach dem Zusammenstoß zunächst um die eigene Achse und landete dann ebenfalls im Straßengraben. Die 70-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 66-Jährige leicht verletzt. Beide wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die total beschädigten Fahrzeuge - an beiden Autos wurden unter anderem Räder abgerissen - mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme, Bergung und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ersten Schätzungen nach belaufen sich die Schäden auf rund 17.000 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Unfall gesucht

Da zwei Autofahrerinnen den Hergang eines Unfalls unterschiedlich beschreiben, sucht die Polizei Heilbronn-Böckingen nach Zeugen, die den Zusammenstoß am Mittwochabend in den Böllinger Höfen beobachten konnten. Eine 45-Jährige fuhr gegen 20:15 Uhr in ihrem VW Multivan auf der Pfaffenstraße von Biberach kommend in Richtung Franz-Reichle-Straße und wollte der abknickenden Vorfahrtstraße weiter in die Wannenäckerstraße folgen. Eine weitere 45-Jährige fuhr zeitgleich in ihrem VW Tiguan in entgegengesetzter Richtung. Im Einmündungsbereich mit der Wannenäckerstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 25.000 Euro. Die Fahrerin des Tiguans sowie ihre 73 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

