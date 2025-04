Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn zur Festnahme dreier Tatverdächtiger nach Raubdelikt

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Drei Männer nach Raubdelikt in Untersuchungshaft

Bereits am 6. März 2025 kam es in der Südstraße in Bad Friedrichshall-Kochendorf zu einem schweren Raubüberfall in einer Wohnung (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5986065). Nachdem zwei zunächst unbekannte Männer in die Wohnung einer 48-Jährigen und ihres Sohnes eindrangen und diese mittels Gewaltanwendung, teils unter Nutzung einer Waffe, eines vierstelligen Betrages beraubten, konnten nun durch akribische Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn drei Tatverdächtige durch Fahndungskräfte festgenommen werden. So wurde einer der Tatverdächtigen, ein 29 Jahre alter Marokkaner, bereits Ende März 2025 identifiziert und festgenommen. In der Folge gelang es sodann, die zwei weiteren Tatverdächtigen, einen 34-jährigen Rumänen und einen 43-jährigen Deutschen, zu ermitteln und festzunehmen. Gegen alle drei Tatverdächtige wurden über die Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehle erwirkt, welche vom Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt wurden. Die drei Männer befinden sich zwischenzeitlich in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

