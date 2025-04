Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Haßmersheim-Neckarmühlenbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in ein Lokal an der Burg Guttenberg ein. Zwischen 22 Uhr am Ostermontag und 15:30 Uhr am Dienstagnachmittag verschafften sich der oder die Einbrecher Zugang zu dem Gebäude in der Burgstraße, öffneten im Inneren gewaltsam eine Bürotür und entwendeten eine größere Summe Wechselgeld. Zeugen, die Im Tatzeitraum rund um die Burg Guttenberg verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell