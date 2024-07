POL-BI: Zweite Pressemeldung zu "Aktueller Polizeieinsatz in der Herforder Innenstadt"

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld/ Herford - In der Herforder Innenstadt, an der Steinstraße, steht aktuell ein Gebäude in Brand. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Bielefelder Polizei hat den Einsatz übernommen, hat alle verfügbaren Kräfte in den Einsatzraum entsandt und ermittelt in alle Richtungen. Feuerwehr ist vor Ort. Der angrenzende Platz Gänsemarkt wurde geräumt, der Einsatzraum ist weiträumig ...

mehr