POL-BI: Anwohner überrascht zwei maskierte Männer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Lohbreite sollen zwei Unbekannte nach einer Körperverletzung in der Nacht auf Mittwoch, 04.07.2024, mit ausgeschaltetem Licht auf der Straße Auf dem langen Kampe davon gefahren sein.

An einem Mehrfamilienhaus der Lohbreite stellte ein 39-jähriger Bielefelder seinen Pkw gegen 00:30 Uhr in seiner Garage ab. Auf dem Weg zum Hauseingang bemerkte er zwei maskierte Männer, die sich an der, von der Straße abgewandten, Stirnseite des Wohnhauses aufgehalten haben sollen. Als der Anwohner das Duo ansprach, soll ein Mann auf ihn zugegangen sein und ihn geschlagen haben, wodurch er aber nicht verletzt worden sei.

Der Angreifer soll den 39-Jährigen sogar einige Meter verfolgt haben, als er sich in Sicherheit bringen wollte. Der Maskierte soll anschließend zu einem dunklen Kleinwagen, in der Größe eines VW Polos, auf der Straße Auf dem langen Kampe gelaufen und eingestiegen sein. Das Auto soll ohne eingeschaltete Beleuchtung in Richtung Ziegelstraße gefahren sein.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer kann Angaben zu der Tat machen oder hat zur Tatzeit einen Kleinwagen auf der Straße Auf dem langen Kampe beobachtet?

