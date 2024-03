Polizei Hagen

POL-HA: Sechs Männer greifen 27-Jährigen in Hohenlimburg an und flüchten - Polizeibeamte stellen drei Täter bei der Fahndung

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Mehrere Personen griffen am Donnerstagnachmittag (21.03.2024) in Hohenlimburg einen 27-jährigen Mann an und setzten dabei ersten Ermittlungen zufolge auch einen Schlagstock ein. Der Hagener stand, gegen 17.30 Uhr, auf dem Gehweg der Straße Auf dem Bauloh. Plötzlich liefen sechs Personen auf ihn zu und griffen ihn aus bislang ungeklärter Ursache an. Dabei schlugen und traten sie auf ihn ein, weshalb der 27-Jährige zu Boden stürzte. Einer der Täter setzte dabei laut Zeugenaussagen auch einen Schlagstock ein. Nach dem Angriff flüchteten die Männer. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch Beamte des zivilen Einsatztrupps beteiligt waren, stellten die Polizisten drei Tatverdächtige (22, 22, 23). Der verletzte 27-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Gefährlichen Körperverletzung dauern an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

