Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Wiederholungstäter in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 04.07.2024, stahlen ein polizeibekannter 18-Jähriger und sein 17-jähriger Komplize ein Portemonnaie, indem sie ihr Opfer antanzten. Ein Haftrichter erließ einen Tag später einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-Jährigen.

Ein 20-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 11:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße, in Höhe der Herforder Straße, auf. Ein 18-jähriger Bielefelder und sein 17-jähriger Komplize aus Bielefeld tanzten ihr Opfer dann an, um ihm dabei zunächst unbemerkt das Portemonnaie aus der Tasche zu stehlen.

Als der 20-Jährige den Diebstahl bemerkte, konnte er die Diebe noch in der Nähe erblicken. Ein Zeuge teilte den alarmierten Polizisten zudem mit, dass er die Diebe dabei beobachten konnte, wie sie das gestohlene Portemonnaie entleert und entsorgt hatten.

Der 18- und der 17-Jährige wurden durch die Beamten vorläufig festgenommen. Der 18-Jährige wurde anschließend dem Gewahrsam zugeführt und am Freitag, 05.07.2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem zuständigen Jugendrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-Jährigen, der zuletzt am Mittwoch, 03.07.2024, am Kesselbrink polizeilich in Erscheinung getreten war.

Meldung vom 04.07.2024, 10:25 Uhr, "Junge Taschendiebe erwischt": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5815911

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell