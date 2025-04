POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Unfall bei Wertheim gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots) - Lauda-Königshofen: Brand in altem Bahnhofsgebäude Am frühen Dienstagmorgen brannte in Lauda das Gebäude des ehemaligen Bahnhofs in der Zufahrtstraße. Gegen 3:30 Uhr informierten Zeugen die Einsatzkräfte über den Brand. Die Löscharbeiten an dem Gebäude zogen sich bis in den Vormittag. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden ...

mehr