Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Diebstahl von E-Scooter, Festnahme von Graffiti-Sprayern, Person an Fahrbahnrand verstorben

Hohenlohekreis (ots)

B19/Dörzbach: Motorradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - Zeugen gesucht

Am Montagabend, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 19, im Kurvenbereich auf Höhe Dörzbach-Wendischenhof, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein unbekannter PKW-Lenker die B19 von Hohebach kommend in Fahrtrichtung Künzelsau. Die etwas schärfere Linkskurve schnitt der Autofahrer wohl derart, dass der 26-jährige Motorradfahrer abrupt ausweichen musste, anschließend stürzte und über die Gegenfahrbahn in einen Graben rutschte. Der Kraftradfahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der PKW-Fahrer entfernte sich nach dem Vorfall von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Über den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens, eventuell ein Cabrio der Marke Peugeot, liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Öhringen: E-Scooter vor Wohnhaus entwendet

In der Nacht von Sonntag, 20. April, auf Montag, 21. April, wurde ein mittels Zahlenschloss gesicherter E-Scooter vor einem Haus in der Haller Straße in Öhringen durch Unbekannte entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Neuenstein: Sprayer festgenommen

Ein Anrufer meldete vergangene Sonntagnacht vier auffällige Personen mit Maskierungen und Spraydosen in der Hohenlohestraße in Neuenstein. Bei Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass auf vier Stromkästen das Logo eines Zweitliga-Fußballvereins frisch aufgesprayt wurde. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten drei Personen festgenommen werden, von welchen einer noch Farbantragungen an den Händen aufwies. Ein weiterer Mann, welcher im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle im Beisein eines weiteren Tatverdächtigen überprüft wurde, führte szenetypisches Equipment mit sich. Der vierte Tatverdächtige konnte durch Ermittlungen im Nachgang in Erfahrung gebracht werden. Im Rahmen einer durch eine Bereitschaftsstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Heilbronn angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten bei einem der Tatverdächtigen, einem 19-Jährigen, Sprühschablonen, Maskierungsmittel und weitere Spraydosen sichergestellt werden.

B19/Kupferzell: Person an Fahrbahnrand verstorben

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, meldeten mehrere Anrufer über Notruf, dass eine Person, nebst der Bundesstraße 19, bei Kupferzell, im Straßengraben liegen würde, welche vermutlich verletzt sei. In diesem Zuge rückten Polizei,Rettungsdienst und Notarzt zur Einsatzörtlichkeit auf der B19, Höhe Einmündung zur Landesstraße 1036, aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 54-jährige Toyota-Fahrer den Einmündungsbereich B19/L1036 und stieg an der dortigen Ampel aus seinem Fahrzeug aus, bevor er laut Zeugenaussagen plötzlich umkippte. Unverzüglich eingeleitete Reanimationsversuche durch Kräfte des Rettungsdienstes blieben erfolglos, so dass der Mann letztendlich vor Ort verstarb. Derzeit gibt es keinerlei Erkenntnisse, die auf einen vorangegangenen Verkehrsunfall oder andersartige Fremdeinwirkung hindeuten würden. Der Toyota verlor kurz vor dem Ereignis Betriebsstoffe in nicht unwesentlicher Menge. Im PKW war starker Benzingeruch wahrnehmbar. Als Ursache hierfür wird aktuell von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Fahrbahn wurde in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall bis 08:30 Uhr voll gesperrt. In die Gegenrichtung wurde der fließende Verkehr nicht beeinträchtigt. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell