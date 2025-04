Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Radfahrer gestorben, Brand, Einbruch, Sachbeschädigung & durch Böller verletzt

Heilbronn (ots)

Obergimpern: Radfahrer gestorben

Ein 71-Jähriger starb am Montagnachmittag bei einer Fahrradfahrt bei Obergimpern. Der Mann radelte gegen 17 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg im Gewann Schwarzäcker, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad verlor, von der Fahrbahn abkam und einen Hang hinunterstürzte. Ein Zeuge fand den bewusstlosen Mann und informierte die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch das Ableben des 71-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Lauffen: Zeugen nach Wohnhausbrand gesucht

In Lauffen brannte am frühen Dienstagmorgen ein Wohnhaus. Zeugen informierten um kurz vor 4 Uhr die Einsatzkräfte, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsstraße brenne. Die Feuerwehr stellte einen Brand im Treppenhaus fest, der schließlich von den Einsatzkräften gelöscht werden konnte. Keiner der 13 Bewohner kam zu Schaden. Am Gebäude entstand jedoch ein Schaden, der sich ersten Schätzungen nach auf rund 100.000 Euro beläuft. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Nachdem Unbekannte am Osterwochenende in eine Wohnung in der Heilbronner Cäcilienstraße einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 18:45 Uhr am Karsamstag und 11 Uhr am Ostermontag verschafften sich der oder die Einbrecher Zugang zu dem Mehrparteienhaus und öffneten gewaltsam die Tür der Wohnung im ersten Stock. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Jugendliche außer Rand und Band

In der Nacht auf Ostersonntag beschädigten Jugendliche das Inventar eines Restaurants in der Heilbronner Innenstadt. Gegen zwei Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass eine Gruppe Jugendlicher, drei Mädchen und zwei Jungen, in der Sülmerstraße randalierten und dabei Stühle und Blumenkübel vor einem Restaurant umgeworfen wurden. Auch die Scheibe der Gaststätte wurde von einem der jungen Leute mit einem Baseballschläger getroffen. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Innenstadt führte jedoch nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Zeugen, die Hinweise auf die Vandalen geben können, die den Schaden am frühen Sonntagmorgen anrichteten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Durch Böller verletzt

Beim Anfeuern eines Ofens wurde ein 34-Jähriger am Ostersonntag in Heilbronn verletzt. Der Mann hatte am Abend in einem Gebäude in der Hermann-Wolf-Straße Holzscheite in einen Holzofen gelegt und dabei wohl einen Chinaböller zwischen den Holzstücken übersehen. Der Böller explodierte beim Kontakt mit dem heißen Ofen und verletzte den 34-Jährigen schwer. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell