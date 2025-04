Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Mosbach

Heilbronn (ots)

Obrigheim, B 292: tödlich verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, 20.04.2025, gg. 16:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad KTM die B 292 von Obrigheim in Richtung Aglasterhausen. An der Steigung zum "Hohberg" kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dort befindliche Leitplanke, wurde zurückgeschleudert und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw VW Bora eines 20-Jährigen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen anderer Verkehrsteilnehmer und Einsatz eines Rettungshubschraubers noch an der Unfallstelle verstarb.

Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro, am Krad entstand Totalschaden von ca. 15000 Euro.

Die B 292 ist aktuell zwischen Obrigheim und Aglasterhausen noch voll gesperrt.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter 07134/5130 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell