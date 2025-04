Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: PKW Brand in Heidersbach, Sachbeschädigung in Walldürn

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Limbach-Heidersbach: Pkw in Flammen

In der Ziegelhüttenstraße in Heidersbach brannte am Samstagmorgen, gegen 9:30 Uhr, ein Pkw. Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Limbach brachten die Flammen unter Kontrolle. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 30.000 Euro.

Walldürn: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte besprühten die Fassade einer Scheune an der Landesstraße 577 zwischen Fuchenloch und Waldstetten mit dem 4,5 Meter langen und 1,8 Meter hohen Schriftzug "MERC". Es wurde zudem das Kürzel "BY12" verwendet. Angebracht wurde der Schriftzug vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem in der Nacht zum Samstag im dortigen Bereich eine verdächtige Person aufgefallen ist oder wer sonst Angaben zu "BY12" machen kann, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

