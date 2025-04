Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch in Imbisswagen, alkoholisiert Unfall verursacht, Flucht mit gestohlenem Roller, Körperverletzung neben Streifenwagen & Carfriday

Bad Wimpfen: Einbruch in Imbisswagen

Unbekannte haben am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, die Seitenscheiben eines in der Brühlstraße in Bad Wimpfen abgestellten Imbisswagen eingeschlagen und konnte so die Fahrzeugtür öffnen. Aus dem Wagen wurden eine Geldkassette und circa 20 Getränkedosen entwendet. Tatverdächtig sind fünf jüngere Personen. Die Polizei in Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Zaberfeld: Alkoholisiert gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Offenbar war die Muttersbachstraße in Zaberfeld am Freitagabend, gegen 23 Uhr, für einen Verkehrsteilnehmer nicht breit genug. Der Mann fuhr mit seinem VW gegen einen am Straßenrand geparkten VW Caddy, was nicht unbemerkt blieb. Die verständigte Polizei konnte eine Alkoholisierung bei dem VW Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 2,1 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.

Heilbronn: Flucht mit gestohlenem Roller

Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer sowie ohne Beleuchtung und unter Missachtung jeglicher Anhaltesignale der Polizei, flüchtete ein 18-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Heilbronn-Sontheim vor der Polizei. Seine Fahrt ging von der Kolpingstraße über die Haberkornstraße, Mauerstraße, Kreuzäckerstraße bis in die Bottwarbahnstraße. Nachdem der junge Mann merkte, dass er sich nun in einer Sackgasse befand, wollte er an einem Streifenwagen vorbeifahren, was durch die eingesetzten Polizeibeamten verhindert werden konnte. Wie sich bei der anschließend durchgeführten Kontrolle herausstellte, waren sowohl der Roller, als auch die angebrachten Kennzeichen gestohlen. Eine Prüfbescheinigung, die zum Fahren eines solchen Rollers erforderlich wäre, konnte der 18-Jährige ebenfalls nicht vorzeigen. Er muss sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens,sein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten während seiner Flucht und besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten.

Heilbronn: Mit knapp zwei Promille am Steuer

Knapp zwei Promille Atemalkohol erbrachte der Alkoholtest bei einem 43-jährigen Verkehrsteilnehmer am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, in Heilbronn. Das Fahrzeug konnte an der Kreuzung Paul-Göbel-Straße/Weinsberger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden die eingesetzten Polizeibeamten auf starken Alkoholgeruch, ausgehend vom 43-Jährigen, aufmerksam. Nach einer Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Zur Sicherheit wurden auch die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn eine Sicherheitsleistung erhoben. Heilbronn: Körperverletzung neben Streifenwagen - mit Folgen Eine Streifenwagenbesatzung des Heilbronner Polizeireviers befand sich am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, wartend an einer roten Ampel in der Heilbronner Weinsberger Straße. Direkt neben dem Streifenwagen hielt ein Daimler-Benz an und dessen 46-jähriger Fahrer stieg aus, lief auf den Gehweg und erhob seine Hand gegen einen dort laufenden 20-Jährigen und wollte dem jungen Mann einen Schlag verpassen. Dies misslang und eine weitere körperliche Auseinandersetzung konnte die Streife durch Hupen verhindern. Die Streife stieg aus und kümmerte sich um das Geschehen. Der 46-Jährige machte bei der Kontrolle einen alkoholisierten Eindruck, was sich durch einen Atemalkoholtest bestätigte. Fast 1,4 Promille zeigte das Gerät an. Es folgte eine Blutentnahme und der Einbehalt des Führerscheins.

Heilbronn: Polizei zeigt Präsenz gegen Poser- und Raserszene

Auch in diesem Jahr nahmen zahlreiche Auto-Enthusiasten den "Carfriday" zum Anlass, sich auf öffentlichen Straßen zu versammeln. Die Kehrseite der Medaille: vermehrte Beschwerden aus der Bevölkerung, illegale Rennen, unnötiger Lärm sowie gefährliche Fahrmanöver. Die Verkehrspolizei Weinsberg führte daher am Freitag, gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Poser und Raser des Polizeireviers Heilbronn, gezielte Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet und den angrenzenden Gemeinden durch, um konsequent gegen Raser, Poser und technische Fahrzeugmanipulationen vorzugehen. "Wer glaubt, sich auf Kosten anderer profilieren zu können, hat mit Konsequenzen zu rechnen", stellt Frank Belz, Pressesprecher der Polizei klar. Im Rahmen der Kontrollen wurden zwischen 17 und 23 Uhr drei Fahrzeuge aufgrund gravierender Mängel sichergestellt. Diese werden in den kommenden Tagen einer Prüforganisation vorgestellt. Insgesamt entsprachen 14 der kontrollierten Fahrzeuge nicht den geltenden Vorschriften. In zwölf Fällen, wurde daraufhin ein Mängelbericht ausgestellt. Drei Fahrzeughalter wurden wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht. Die Polizisten ahndeten außerdem fünf Handyverstöße, eine Rotlichtfahrt, sowie zwei Verkehrsteilnehmer, die mit einem elektrischen Gerät zur Verkehrsüberwachung erwischt wurden. Zwei Fahrzeugführer müssen sich nun außerdem dafür verantworten, dass sie berauscht am Straßenverkehr teilnahmen. Auf der Heilbronner Neckartalstraße wurde zwischen 18 Uhr und 22:30 Uhr zudem die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überwacht. Von 3337 gemessenen Fahrzeugen fuhren 387 zu schnell. 339 Verkehrsteilnehmer waren dabei bis zu 20 km/h schneller als erlaubt, 42 Autofahrer sogar bis zu 40 km/h. Die sechs schnellsten Überprüften fuhren über 40 km/h schneller, als auf der Neckartalstraße an dieser Stelle erlaubt ist. Sie müssen nun nicht nur mit zwei Punkten im Fahreignungsregister, sondern auch mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Neben den Maßnahmen stand auch das Gespräch im Vordergrund. Viele Verkehrsteilnehmende wurden gezielt angesprochen und für die Problematik sensibilisiert. Unsere Botschaft ist eindeutig: Wer sich und andere durch illegales Tuning, überhöhte Geschwindigkeit oder selbstinszeniertes Verhalten gefährdet oder durch unnötigen Lärm belästigt, muss mit Kontrollen und Konsequenzen rechnen. Die Polizei bleibt dran - auch über den Carfriday hinaus.

