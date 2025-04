POL-HN: Landkreis Heilbronn/BAB 81 Untergruppenbach FR Stuttgart: Schwerer Verkehrsunfall

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Dachstuhlbrand bei Renovierungsarbeiten in denkmalgeschützter Villa Am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, kam es in Heilbronn zu einem Dachstuhlbrand in der Villa Fuchs. In dem denkmalgeschützten Gebäude in der Jägerhausstraße führten Handwerker Lötarbeiten im Bereich des Dachstuhls durch, wodurch ersten Erkenntnissen zufolge ein Feuer ausgelöst wurde. Die Arbeiter versuchten zunächst ...

mehr