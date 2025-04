Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Dachstuhlbrand

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Dachstuhlbrand bei Renovierungsarbeiten in denkmalgeschützter Villa

Am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, kam es in Heilbronn zu einem Dachstuhlbrand in der Villa Fuchs. In dem denkmalgeschützten Gebäude in der Jägerhausstraße führten Handwerker Lötarbeiten im Bereich des Dachstuhls durch, wodurch ersten Erkenntnissen zufolge ein Feuer ausgelöst wurde. Die Arbeiter versuchten zunächst eigenständig, die Flammen zu löschen, alarmierten jedoch schließlich die Feuerwehr als ihnen dies nicht gelang. Rund 30 Einsatzkräfte rückten mit sieben Fahrzeugen an und konnten den Brand nach etwa einer Stunde unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Die Villa wird derzeit aufwendig renoviert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

