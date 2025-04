Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung, Körperverletzung, Einbruch, Unfall und Hundebiss

Heilbronn (ots)

Eppingen: Öffentliche Toiletten im Weiherpark beschädigt

Am Mittwoch, zwischen 9 Uhr und 19:45 Uhr, haben Unbekannte im Eppinger Weiherpark zwei öffentliche Toiletten mutwillig beschädigt. Die Täter zerstörten mit roher Gewalt die Trennwand zwischen den Toilettenkabinen und machten die Einrichtung damit bis auf weiteres Unbenutzbar. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter Telefon 07262 60950 zu melden.

Eppingen: Frauen mit Kaffee überschüttet - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Elsenzstraße in Eppingen im Außensitzbereich einer Bäckerei zu einem tätlichen Angriff. Ein bislang unbekannter Mann überschüttete zwei Frauen grundlos mit Kaffee und flüchtete zu Fuß. Als die beiden 46-jährigen Geschädigten ihm folgten, drehte sich der Mann um und sprühte Pfefferspray in ihre Richtung. Die Frauen konnten sich noch rechtzeitig abwenden, sodass das Spray nur ihre Kleidung traf. Sie brachen daraufhin die Verfolgung ab und der Mann flüchtete weiter in Richtung Innenstadt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Etwa 65-70 Jahre - 1,65m-1,70m - weißes Haar - auffällige große Nase - rote Mütze, grasgrünes T-Shirt, schwarzer Rucksack, kurze Hose und große Sonnenbrille mit Spiegelung Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Brackenheim-Meimsheim: Unbekannte brachen in Scheune ein

Zwischen 14 Uhr und 17:10 Uhr am Mittwoch drangen unbekannte Täter in eine leerstehende Scheune in der Straße Schießgraben in Brackenheim-Meimsheim ein. Sie beschädigten ein Fenster, durch das sie in das Gebäude einstiegen. Im Inneren wurden mehrere Glasflaschen zerstört, zudem hielten sich die Tatverdächtigen mutmaßlich für eine gewisse Zeit auf einer Zwischenebene auf. Die Scheune wurde vermutlich über die Eingangstüre wieder verlassen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die mutmaßlichen Täter. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter Telefon 07133 2090 zu melden.

Leingarten: Drei Leichtverletzte bei Unfall auf der B293

Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, kam es in Leingarten auf der Bundesstraße 293 im Bereich der Einmündung zur Liebigstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten. Der 75-jähriger Fahrer eines Audi Q3 übersah offenbar eine rote Ampel und stieß mit einem aus der Liebigstraße einfahrenden Ford Transit Connect zusammen, der von einem 42-jährigen Mann gelenkt wurde. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Die beiden Fahrer sowie eine 42-jährige Beifahrerin im Ford wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von insgesamt etwa 25.000 Euro.

Brackenheim: Fußgängerin von Hund gebissen

Am Mittwoch, gegen 13 Uhr, wurde eine 23-jährige Frau in der Hoffeldstraße in Brackenheim von einem Hund gebissen. Das Tier lief mit lockerer, langer Leine weit vor seinem Besitzer, als es plötzlich auf die vorbeigehende Frau zu rannte und sie am rechten Unterschenkel verletzte. Der Hundehalter ging anschließend weiter, ohne seinen Namen anzugeben oder sich um die junge Frau zu kümmern. Sie begab sich im weiteren Verlauf eigenständig zur ärztlichen Behandlung. Der Mann wurde als etwa 60 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und etwas korpulent beschrieben. Er trug eine beige kurze Hose, ein T-Shirt sowie eine Sonnenbrille. Bei dem Hund handelt es sich um ein Tier mit hellbraunem, langem Fell und einer Größe unter kniehoch. Hinweise zum Vorfall oder zum Hundebesitzer nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell