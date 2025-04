Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall unter Alkoholeinfluss

Boxberg (ots)

Boxberg: Unfall mit 2,4 Promille

Ein Autofahrer musste nach einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen bei Boxberg seinen Führerschein abgeben. Zeugen hatten gegen 2 Uhr die Polizei informiert, da der Mann mit seinem Renault in Schlangenlinien über die Kreisstraße 2839 von Schweigern in Richtung Epplingen fuhr. Noch während sich eine Polizeistreife auf den Weg zu einer Kontrolle machte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und rollte einen Hang hinunter bevor der Renault schließlich in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die kurz darauf eintreffende Polizei stellte fest, dass der Mann nach Alkohol roch und führten einen Atemtest mit ihm durch. Da dieser einen Wert von über 2,4 Promille anzeigte, musste der Renault-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. On an seinem Fahrzeug oder dem Feld ein Sachschaden entstand muss im Nachgang ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell