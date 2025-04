POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme im Zusammenhang mit Betrugsstraftaten

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Obrigheim-Asbach: Nach Zusammenstoß abgehauen - Polizei sucht Zeugen In Obrigheim-Asbach verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Tagen einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zwischen 10:30 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Dienstag fuhr der Unbekannte, vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Gespann, auf einem Feldweg hinter den Gebäuden in der Ortsstraße. Dabei ...

